В Пензенской области в 2017 году родилось почти на 13% детей меньше, чем в 2016-м Общество

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Число детей, родившихся в Пензенской области в 2017 году, снизилось по сравнению с 2016-м на 1 тыс. 738 человек, или 12,7%. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Число умерших уменьшилось на 710 человек, или на 3,6%», — добавил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве области в понедельник, 5 февраля.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев отметил, что такие цифры «настораживают и огорчают».

«Казалось бы, по заработной плате, по другим направлениям деятельности — по созданию учреждений культуры, объектов спорта, по обеспеченности местами в детских садах, по работе бизнеса, промышленных предприятий — у нас хорошие результаты в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа и Российской Федерации, а демография вызывает большую озабоченность», — сказал глава региона.

Он поинтересовался у министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, в чем может быть причина снижения рождаемости, на что глава ведомства пояснил, что это общероссийская тенденция.

«Первый фактор — это 1990-е годы, [рожденные в тот период дети] сегодня вошли в детородный возраст», — уточнил он.

Вместе с тем Владимир Стрючков отметил, что, по оценке экспертов, в дальнейшем тенденция по снижению рождаемости должна пойти на спад.

Он сообщил также, что планирует посетить центр «Мать и дитя» в Самаре, где, по его словам, используются передовые технологии.

Читайте также

К 2035 году количество женщин репродуктивного возраста снизится в РФ на четверть — министр

В продолжение темы глава регионального Минздрава пояснил, что в последнее время рожать детей стали даже женщины более зрелого возраста.

«У нас увеличилось число двоен и троен — это связано с ЭКО, […] поэтому в целом [...] все-таки надежда на рост рождаемости, и основания для этого есть на ближайшие годы», — сказал он.

Вместе с тем Иван Белозерцев поручил проанализировать формы поддержки семей, которые после неудачной попытки ЭКО повторно решаются на эту процедуру.

«Мне представляется, мы недорабатываем в этом вопросе все равно. Административными методами здесь решить проблему, понятно, невозможно. Нужны какие-то социальные методы», — отметил губернатор.