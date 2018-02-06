«Левый фронт» предложил назвать новые улицы Пензы в честь Илюхина и Зубкова Общество

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Представители движения «Левый фронт» предложили назвать новые улицы на территории микрорайона Заря в честь бывшего депутата Госдумы РФ, известного российского оппозиционного политика Виктора Илюхина и последнего первого секретаря пензенского обкома КПСС Бориса Зубкова.

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Голосование по выбору наименований для новых улиц стартовало на сайте мэрии Пензы 4 февраля.

Управление градостроительства и архитектуры города предложило на суд пензенцев 21 вариант. В их числе — Хрустальная, Рассветная, Детская, Лучистая, Параллельная, Смежная, Широкая, Многодетная, Безымянная, Усадебная и другие.

«Среди предложенных вариантов нет ни одного, который был бы связан с именем выдающегося общественного деятеля, писателя, поэта, художника, композитора, героя, имеющего отношение к Пензенской области. […] «Левый фронт» считает такой подход в корне неправильным», — говорится в сообщении пресс-службы реготделения движения.

Вместе с тем в нем напоминается, что в Пензе есть положительные примеры, когда новые объекты называли в честь государственных, политических и общественных деятелей — в их числе улица Георга Мясникова и Заре и сквер Льва Ермина в центре города.

Голосование продлится на сайте мэрии до 16 февраля включительно.

Жители могут выбрать один или несколько из предложенных чиновниками вариантов, а также направить свой собственный по электронной почте.