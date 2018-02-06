79-летие Пензенской области отметили выставкой и концертом Общество

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Выставка и праздничный концерт, посвященные 79-летию со дня образования Пензенской области, которое отмечалось в минувшее воскресенье, 4 февраля, состоялись в киноконцертном зале «Пенза».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В фойе здания на первом и втором этажах была развернута экспозиция об истории и достижениях региона. В нее вошли фотографии и экспонаты, связанные с Пензенской областью — национальные костюмы и оружие.

Свои работы представили народные умельцы и творческие объединения. Также была организована презентация общественных организаций, в том числе волонтерских объединений.

Кроме того, можно было ознакомиться с баннерами, посвященными достижениям пензенских спортсменов, и стендами с проектами организации общественных пространств, выполненными студентами Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

Свои новинки представили пензенские производители напитков, хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции. Принять участие в дегустации мог любой желающий.

Экспозицию осмотрел губернатор Иван Белозерцев. Знакомясь с выставкой, он встретил гендиректора ОАО «Пензастрой», заслуженного строителя России Валентина Журавлева, которого тепло поприветствовал.

Также в фойе была организована работа медиков, проводивших консультации и диагностику. Гости проявили к этой части мероприятия большой интерес — несмотря на то, что одновременно работали несколько специалистов, места не пустовали. Измерить давление попросил и губернатор.

В зрительном зале собрались люди разных возрастов — школьники, студенты, представители различных профессий и пенсионеры.

Концерт начался с гимна Пензенской области в исполнении симфонической капеллы под управлением Владимира Каширского. Затем слово было предоставлено главе региона.

«История Сурского края — это часть великой российской летописи о выдающихся и героических свершениях пензенцев. Мы гордимся именами своих земляков — известных ученых, военных, общественных и политических деятелей, спортсменов, представителей творческих профессий, которые прославили наш регион на всю Российскую Федерацию», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что жителей Пензенской области всегда отличали целеустремленность, трудолюбие, ответственность, патриотизм, талант, энергичность и активная гражданская позиция.

Читайте также

Открыта выставка, посвященная 79-летию со дня образования Пензенской области

«Сегодня мы все вместе работаем над тем, чтобы сделать жизнь в городах и районах более благоустроенной. […] Дорогие земляки, уважаемые ветераны! Я выражаю вам глубокую признательность за ваш самоотверженный многолетний добросовестный труд, за верность избранному делу и беззаветную любовь к нашему родному краю», — добавил он.

После этого в исполнении капеллы прозвучала песня «Пройдись по Пензенскому краю», после чего зрителям был представлен ролик о регионе.

Концерт продолжился выступлением ансамбля «Миряне».

В ходе мероприятия ведущие также побеседовали с жителями, внесшими значительный вклад в развитие региона, в частности, с почетным гражданином Колышлейского района Евгением Николаевым, долгие годы возглавлявшим совхоз «Березовский».