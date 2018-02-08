«Пензпромстрой» задолжал сотрудникам более 3 млн. рублей Общество

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Задолженность по зарплате ОАО «Пензпромстрой» перед 21 сотрудником составила более 3 млн. рублей по состоянию на 31 января 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В адрес руководителя ОАО «Пензпромстрой» внесено представление об устранении нарушений законодательства о труде. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — пояснила она.

Светлана Артамонова отметила, что в интересах работников предприятия, у которых отсутствовали исполнительные документы на взыскание зарплаты, в суд направлено 15 заявлений на общую сумму более 446 тыс. рублей.

«Заявления рассмотрены и удовлетворены. Взыскание в пользу работников предприятия задолженности по оплате труда находится на контроле прокуратуры района», — уточнила собеседница агентства.