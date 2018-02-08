EN
14:34:20 Четверг, 8 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

«Пензпромстрой» задолжал сотрудникам более 3 млн. рублей

11:53 | 08.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Задолженность по зарплате ОАО «Пензпромстрой» перед 21 сотрудником составила более 3 млн. рублей по состоянию на 31 января 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

«Пензпромстрой» задолжал сотрудникам более 3 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В адрес руководителя ОАО «Пензпромстрой» внесено представление об устранении нарушений законодательства о труде. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — пояснила она.

Светлана Артамонова отметила, что в интересах работников предприятия, у которых отсутствовали исполнительные документы на взыскание зарплаты, в суд направлено 15 заявлений на общую сумму более 446 тыс. рублей.

«Заявления рассмотрены и удовлетворены. Взыскание в пользу работников предприятия задолженности по оплате труда находится на контроле прокуратуры района», — уточнила собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
В пензенском детсаду №39 кабинет коррекции зрения продолжит работу в новом помещении Ипотечный кредитный портфель Пензенского филиала Россельхозбанка за год увеличился на 10%
Замглавы Минфина России и пензенский губернатор обсудили наполняемость бюджета Виновник гибели машиниста в Пачелме оштрафован на 100 тыс. рублей
В Пензенской области более 600 молодых семей получат жилищные сертификаты в 2018 году Вступил в силу приговор жителю Кузнецка за угон, кражи и вовлечение в распитие алкоголя
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама