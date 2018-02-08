В Пензе чиновники обеспокоены криминогенной обстановкой в баре «Прохлада» Общество

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Исполняющий обязанности мэра Пензы Сергей Волков выразил обеспокоенность по поводу криминогенной обстановки в баре «Прохлада» на улице Тернопольской.

Фото: Penza-gorod.ru

По его словам, в течение 2017 года в заведении и на прилегающей территории было совершено 15 преступлений, в том числе со смертельным исходом, а с начала 2018-го их уже зафиксировано пять.

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В ходе совещания, состоявшегося в администрации города в четверг, 8 февраля, Сергей Волков потребовал навести порядок в «Прохладе» в кратчайшие сроки — организовать физическую охрану, сократить режим работы и пресекать правонарушения, в противном случае мэрия будет вынуждена обратиться во все уполномоченные органы для приятия соответствующих мер вплоть до закрытия предприятия общественного питания.

Согласно озвученным данным, последние нарушения были выявлены в баре в текущем месяце — ночью 1 и 7 февраля на его территории незаконно функционировало игровое оборудование, которое в результате изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, собравшиеся также обсудили претензии, связанные с работой бара «Пандора» на улице Ударной.