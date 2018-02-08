В Пензе за год усыпили почти 850 бездомных животных Общество

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. МУП по очистке города, который является единственной организацией на территории Пензы, имеющей помещения для отлова, временного содержания и дальнейшего использования безнадзорных кошек и собак, подверг эвтаназии 846 животных в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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456 из них усыпили в рамках ограничительных мероприятий.

Всего за 2017 год от жителей города и организаций поступило 725 заявок на отлов 4 тыс. 200 безнадзорных животных. Было поймано 1 тыс. 43, 173 из них после стерилизации или кастрации отпущены в места обитания.

Фактические затраты на эти цели составили почти 975 тыс. рублей.

Годом ранее за 960 тыс. рублей было отловлено 728 животных.

По данным мэрии, отлов бродячих животных производится ранним утром в отсутствие несовершеннолетних с применением приспособлений и материалов, исключающих травмы, затем они транспортируются в пункт передержки, расположенный в районе полигона для захоронения твердых коммунальных отходов на улице Осенней, 5.

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МУП по очистке города Пензы отлавливает столько животных, сколько вмещает пункт передержки.

В нем предусмотрено 10 индивидуальных боксов в карантинном помещении и девять отсеков временного содержания, в каждом из которых может находиться не более двух животных.

В течение 10 дней осуществляются мероприятия карантинного плана, затем животные переводятся в отдельный блок, после чего выполняется их стерилизация или кастрация. По истечении 20 дней с момента перевода их выпускают в места отлова или отдают в добрые руки.

Для содержания животных в штат предприятия приняты 10 человек — заведующий, ветеринар, три сторожа и бригада по отлову.

Раз в 10 дней в пункт передержки для консультации приглашается кинолог.