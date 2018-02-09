EN
14:38:39 Пятница, 9 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенскую агломерацию исключат из проекта «БКД» в случае срыва сроков — министр

14:08 | 09.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Пензенская агломерация, в которую входят Пенза, Заречный и Засечный сельсовет, может быть исключена из приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» («БКД») в случае срыва сроков реализации на первоначальном этапе. Об этом сообщил глава областного Минстроя Александр Гришаев.

Пензенскую агломерацию исключат из проекта «БКД» в случае срыва сроков — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Требования ужесточились», — подчеркнул он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы в пятницу, 9 февраля.

Александр Гришаев обратил внимание ответственных лиц на необходимость строго следить за соблюдением сроков, которые прописаны в дорожной карте проекта.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, участники совещания обсудили перечень объектов улично-дорожной сети, которые планируется реконструировать в рамках проекта «БКД». Их схемы подготовят специалисты городского управления градостроительства и архитектуры во взаимодействии с представителями ПГУАС.

Предполагается, что в 2018 году на территории Пензенской агломерации будут проведены работы на 173 объектах, из них 126 — это автомобильные дороги общей протяженностью 130 км.

В Пензе намечен ремонт 89 дорог протяженностью 100,5 км, в Заречном — двух дорог протяженностью более 3 км, в Засечном сельсовете — 33 дорог протяженностью свыше 15 км.

Также в агломерацию вошли две автодороги регионального значения протяженностью 11 км.
Актуальное
Читайте также
В центре Пензы 18 февраля пройдет крестный ход В Пензенской области за год для переселенцев приобрели 144 квартиры ненадлежащего качества
В Пензе возбуждено дело в отношении женщины, заставлявшей дочь попрошайничать Книга «История музыкальной культуры города Пензы» подарена областной библиотеке
В Пензе сборщик мебели ударил коллегу киянкой по голове На трассе М5 в Спасском районе ограничен скоростной режим
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама