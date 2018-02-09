Пензенскую агломерацию исключат из проекта «БКД» в случае срыва сроков — министр Общество

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Пензенская агломерация, в которую входят Пенза, Заречный и Засечный сельсовет, может быть исключена из приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» («БКД») в случае срыва сроков реализации на первоначальном этапе. Об этом сообщил глава областного Минстроя Александр Гришаев.

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«Требования ужесточились», — подчеркнул он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы в пятницу, 9 февраля.

Александр Гришаев обратил внимание ответственных лиц на необходимость строго следить за соблюдением сроков, которые прописаны в дорожной карте проекта.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, участники совещания обсудили перечень объектов улично-дорожной сети, которые планируется реконструировать в рамках проекта «БКД». Их схемы подготовят специалисты городского управления градостроительства и архитектуры во взаимодействии с представителями ПГУАС.

Предполагается, что в 2018 году на территории Пензенской агломерации будут проведены работы на 173 объектах, из них 126 — это автомобильные дороги общей протяженностью 130 км.

В Пензе намечен ремонт 89 дорог протяженностью 100,5 км, в Заречном — двух дорог протяженностью более 3 км, в Засечном сельсовете — 33 дорог протяженностью свыше 15 км.

Также в агломерацию вошли две автодороги регионального значения протяженностью 11 км.