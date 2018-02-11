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Семь пензенских проектов отмечены грантами в сумме 1,2 млн. рублей

10:56 | 11.02.2018 | Общество

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Пенза, 11 февраля 2018. PenzaNews. 1 млн. 200 тыс. рублей будет выделено в общей сложности семи представителям Пензенской области по итогам всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2018 году, который проводило федеральное агентство по делам молодежи.

Семь пензенских проектов отмечены грантами в сумме 1,2 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно приказу о награждении победителей, Олег Зенушкин получил грант в сумме 200 тыс. рублей на проект «Дебаты на тему: «Развиваем инновационную деятельность, сохраняя традиции» в номинации «Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития».

В категории «Карьера и самоуправление» отмечен Петр Макаров. На реализацию проекта «Интернет-маркетинг для молодых предпринимателей» он получит 100 тыс. рублей.

Два представителя региона вошли в число победителей в номинации «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие». Артем Дубровский удостоен гранта в 150 тыс. рублей на проект «Гранатово-березовый коктейль. Волонтерская программа для молодых журналистов из Армении в молодежной газете Пензенской области «Деловой». Еще 100 тыс. рублей будет выделено Алексею Дудкину на проведение фестиваля межнациональных культур.

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Сразу трое активных пензенцев отличились в номинации «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив». Наталья Сазонова получит максимальную сумму гранта — 300 тыс. рублей — на реализацию проекта «Горжусь тобой, мой Сурский край». Алине Можачкиной-Грибановой будет выделено 200 тыс. рублей на работу «PosadiLes», а Анастасии Семеновой — 150 тыс. рублей на разработку «Подарим радость детям».

Жюри оценивало актуальность и социальную значимость проекта, его логическую связанность и реализуемость, соответствие мероприятий целям, задачам и ожидаемым результатам, инновационность и уникальность проекта, адекватность расходов, масштаб, собственный вклад и привлечение дополнительных ресурсов, а также опыт успешной реализации и информационную открытость.
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