Жительница Пензы не смогла выселить бывшего мужа из квартиры через суд Общество

Пенза, 11 февраля 2018. PenzaNews. Жительница Пензы не смогла добиться в суде выселения бывшего мужа из квартиры, приобретенной во время брака.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда города, женщина отметила, что после развода он не помогает двум своим детям, семейные отношения стороны не поддерживают.

«Ипотечный кредит на покупку спорного жилого помещения был взят супругами в период брака, как и квартира, поэтому суд счел, что данная квартира является их общим имуществом, поэтому отсутствуют основания для выселения мужчины из квартиры, несмотря на то, что право собственности на нее было зарегистрировано за его бывшей женой и детьми», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что решение в законную силу не вступило.