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В Заречном планируют перенять опыт пензенской «Школы радости»

15:14 | 11.02.2018 | Общество

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Пенза, 11 февраля 2018. PenzaNews. Опыт работы семейной студии эстетического воспитания «Школа радости» при пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого планируется применить во время реализации аналогичного проекта в музейно-выставочном центре Заречного.

В Заречном планируют перенять опыт пензенской «Школы радости». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ведущий научный сотрудник МВЦ Елена Сергеева специально посетила галерею, чтобы познакомиться с механизмами деятельности. Педагоги «Школы радости» продемонстрировали ей часть занятия и ответили на все интересующие вопросы.

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Открытие творческой семейной студии в музее Заречного планируется в ближайшее время, сообщается в группе галереи в социальной сети «ВКонтакте».

Семейная студия эстетического развития «Школа радости» существует в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого с 1987 года.

Все занятия в студии рассчитаны на совместную работу ребенка и пришедшего с ним взрослого члена семьи. При этом педагоги не ставят перед собой цели воспитать профессиональных художников, а лишь создают условия для развития воображения и ассоциативного мышления.
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