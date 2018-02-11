В Заречном планируют перенять опыт пензенской «Школы радости» Общество

Пенза, 11 февраля 2018. PenzaNews. Опыт работы семейной студии эстетического воспитания «Школа радости» при пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого планируется применить во время реализации аналогичного проекта в музейно-выставочном центре Заречного.

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Ведущий научный сотрудник МВЦ Елена Сергеева специально посетила галерею, чтобы познакомиться с механизмами деятельности. Педагоги «Школы радости» продемонстрировали ей часть занятия и ответили на все интересующие вопросы.

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Открытие творческой семейной студии в музее Заречного планируется в ближайшее время, сообщается в группе галереи в социальной сети «ВКонтакте».

Семейная студия эстетического развития «Школа радости» существует в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого с 1987 года.

Все занятия в студии рассчитаны на совместную работу ребенка и пришедшего с ним взрослого члена семьи. При этом педагоги не ставят перед собой цели воспитать профессиональных художников, а лишь создают условия для развития воображения и ассоциативного мышления.