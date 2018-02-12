Жителям Пензенской области рассказали, как избежать отравлений в период Масленицы Общество

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Чередование жирных и жареных блюд с употреблением сырых овощей позволит сохранить нормальное пищеварение во время Масленицы. Об этом говорится в памятке, размещенной на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При выборе готовых к употреблению блинов в магазинах необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения, целостность упаковки и сроки годности. Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми. Цвет их может колебаться от кремового до слегка коричневого. Внимательно изучите состав. В идеале блины должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование в составе сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено», — отмечается в тексте.

В памятке добавляется, что при покупке блинов в местах, где проводятся уличные гулянья или другие массовые мероприятия, следует присмотреться к условиям реализации продукции — соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, надлежащим ли образом хранятся начинки и прочие ингредиенты.

«Не забывайте о личной гигиене – лучше всего перед употреблением пищи на улице обработать руки гигиеническими салфетками. Помните о принципах рационального питания: не переедайте и не увлекайтесь алкогольными напитками. Больше времени проводите на свежем воздухе и участвуйте в праздничных мероприятиях, чтобы активный отдых был на пользу здоровью», — говорится в сообщении.