Крушение Ан-148 «Саратовских авиалиний» не повлияло на график полетов из Пензы в Москву Общество

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Крушение самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» пока никак не отразилось на графике полетов из Пензы в Москву и обратно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

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«Авиасообщение с Москвой проходит по расписанию. Рейсы выполняют «Саратовские авиалинии» на данном направлении своими силами», — сказал собеседник агентства.

Юрий Осколков добавил, что «пока никаких отмен и так далее не планируется».

По телефону горячей линии «Саратовских авиалиний» подтвердили, что на данный момент рейсы выполняются по расписанию, частоту авиасообщения между Пензой и столицей менять не планируется.

Согласно расписанию, которое утверждено на период до 24 марта, «Саратовские авиалинии» осуществляют вылеты из Пензы в Москву ежедневно в 6.30, в обратном направлении — в 21.30.

Как указано на онлайн-табло аэропорта Домодедово, 12 февраля рейс 6W 710, который выполнялся самолетом Як-42, прибыл в столицу лишь с небольшим опозданием — в 8.06 вместо 7.50.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области 11 февраля.

На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

По данным авиакомпании, в день трагедии самолет выполнил несколько рейсов по пензенскому и саратовско-московскому направлениям.