Объявлен аукцион на реконструкцию улицы Антонова в Пензе с ценой контракта 91 млн. рублей Общество

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Управление капитального строительства Пензы объявило электронный аукцион по выбору генерального подрядчика на выполнение реконструкции улицы Антонова.

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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 90 млн. 971 тыс. 410 рублей.

Предполагается, что финансирование будет осуществляться в рамках программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015–2020 годы» за счет бюджетов трех уровней: федерального — почти 45,5 млн. рублей, а также регионального и городского — по 22,7 млн. рублей.

Согласно требованиям заказчика, работы необходимо выполнить в один этап — с момента заключения контракта по 15 октября 2018 года.

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Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, а также входящих в него конструкций, оборудования, материалов и работ составляет 5 лет. Гарантия на земляное полотно должна быть 8 лет, на основание дорожной одежды — 6 лет.

Как сообщается в документации, опубликованной на официальном портале госзакупок, участок реконструкции берет начало в районе примыкания улицы Стрельбищенской к улице Измайлова и заканчивается в районе мостового перехода через реку Старую Суру. Проектируемая ось на реконструируемом участке проложена по существующему направлению улиц Измайлова и Антонова.

Общее протяжение трассы составляет более 5 км, в том числе по улице Измайлова — около 1 км.

Электронный аукцион состоится 5 марта.