В Пензе 36 молодых семей получили губернаторские сертификаты Общество

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. 36 молодых семей, в которых в течение первого года после заключения брака родился ребенок, получили губернаторские жилищные сертификаты в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в администрации Пензы.

Фото: Pnzreg.ru

«Это программа, принятая на уровне областного законодательства. Я не знаю других регионов, кроме Пензенской области, где бюджет брал бы на себя такие дополнительные обязательства по социальной поддержке молодых семей. 328 тыс. рублей — это сумма, существенная при строительстве или приобретении жилья и погашении ипотечного кредита», — отметил глава региона Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся.

Он добавил, что пензенские власти продолжат поддержку молодых родителей.

Как сообщает пресс-служба облправительства, всего в 2018 году губернаторские сертификаты получат 188 семей, на эти цели из бюджета региона выделено около 62 млн. рублей.