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Пензенская делегация во главе с Андреем Лузгиным участвует в форуме «Наставник»

14:05 | 13.02.2018 | Общество

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Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с заместителем председателя регионального правительства Андреем Лузгиным принимает участие в I всероссийском форуме «Наставник-2018», который начал свою работу на ВДНХ в Москве во вторник, 13 февраля.

Пензенская делегация во главе с Андреем Лузгиным участвует в форуме «Наставник»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ее состав также вошли глава регионального Минтруда Евгений Трошин, сотрудники ведомства, директор бессоновского комплексного центра соцпомощи семье и детям Елена Самсонова и руководитель областного центра реабилитации Марина Танцырева.

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Как сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, члены делегации участвуют в работе блока «Наставничество в социальной сфере».

Всероссийский форум «Наставник-2018» впервые проходит в Москве с 13 по 15 февраля. Он объединил несколько тысяч человек, вовлеченных в практики наставничества.

Ожидается, что в феврале и марте в стране состоятся окружные форумы «Наставник».
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