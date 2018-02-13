Прокуратура выявила существенные нарушения в работе пензенской полиции Общество

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили существенные нарушения требований федерального законодательства в деятельности сотрудников полиции. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В ходе проведенной региональной прокуратурой комплексной проверки в 2017 году было выявлено 102 случая необоснованного непривлечения лиц к административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что из них 37 случаев связано с водителями, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом виде.

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«В 18 случаях привлечения лиц к административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов сотрудниками органов внутренних дел не выяснялись источники их приобретения», — добавила Светлана Артамонова.

По ее словам, также были установлены многочисленные нарушения закона в деятельности оперативных подразделений при выявлении и пресечении наркопреступлений.

Она уточнила, что к настоящему времени девять должностных лиц органов внутренних дел привлечены к дисциплинарной ответственности.