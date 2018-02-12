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Юрий Рузляев освобожден от должности начальника УМВД России по Пензенской области

09:36 | 12.02.2018 | Общество

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Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев освобожден от занимаемой должности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по региону Ольга Евдокимова.

Юрий Рузляев освобожден от должности начальника УМВД России по Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ №59 еще 9 февраля 2018 года.

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли Юрий Рузляев работу в структуре МВД России, собеседница агентства сказала, что не располагает такой информацией.

Ольга Евдокимова добавила также, что исполняющим обязанности начальника управления МВД России по Пензенской области назначен полковник полиции Вадим Ковтун, который являлся заместителем Юрия Рузляева.

Биография

Рузляев Юрий Николаевич

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшую пятницу, 9 февраля, был задержан заместитель начальника управления МВД России по Пензенской области Нариман Алтынбаев.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Уголовное дело было возбуждено следственными органами СКР по Пензенской области при взаимодействии с прокуратурой и региональным УФСБ. Оперативное сопровождение осуществляет ГУСБ МВД России.

По данным следствия, злоупотребление связано с исполнением контрактов по строительству административного здания регионального УМВД на улице Пушкина в Пензе. Оно являлось одним из самых известных в городе долгостроев. Сроки его ввода в эксплуатацию неоднократно переносились.

10 февраля Нариман Алтынбаев был взят под домашний арест.
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