В Лопатинском районе сирота получит жилье после вмешательства прокуратуры Общество

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Прокуратура Лопатинского района Пензенской области в судебном порядке защитила право 18-летней сироты на получение жилья.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, надзорное ведомство провело проверку по обращению девушки, у которой не было собственной квартиры.

«В целях восстановления нарушенного права прокурор Лопатинского района обратился в суд с иском к администрации района о предоставлении сироте благоустроенного жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим требованиям. Требования полностью удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры района», — пояснила она.