Олимпиада «Демографический портрет России и Пензенской области» пройдет в марте Общество

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Олимпиада школьников «Демографический портрет России и Пензенской области», посвященная 210-летию со дня рождения путешественника, исследователя Аляски, видного общественного деятеля Лаврентия Загоскина, пройдет в школе №59 28 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К участию в ней приглашаются учащиеся 8–11 классов — по 1–2 человека от параллели. Заявки необходимо подать до 21 марта.

Читайте также

Избирателей в Пензенской области за год стало на 11 тыс. меньше

Олимпиада будет проводиться по заданиям, составленным на основе программ основного общего и среднего общего образования.

Вопросы будут затрагивать демографические проблемы страны и региона, миграции населения, а также отдельные персоналии.

На ответы у школьников будет два астрономических часа.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения Русского географического общества, которое является соорганизатором олимпиады, дипломы будут вручены победителям и призерам в музее русских экспедиций в литературном музее Пензы 6 апреля.