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Олимпиада «Демографический портрет России и Пензенской области» пройдет в марте

14:02 | 14.02.2018 | Общество

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Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Олимпиада школьников «Демографический портрет России и Пензенской области», посвященная 210-летию со дня рождения путешественника, исследователя Аляски, видного общественного деятеля Лаврентия Загоскина, пройдет в школе №59 28 марта.

Олимпиада «Демографический портрет России и Пензенской области» пройдет в марте

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К участию в ней приглашаются учащиеся 8–11 классов — по 1–2 человека от параллели. Заявки необходимо подать до 21 марта.

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Олимпиада будет проводиться по заданиям, составленным на основе программ основного общего и среднего общего образования.

Вопросы будут затрагивать демографические проблемы страны и региона, миграции населения, а также отдельные персоналии.

На ответы у школьников будет два астрономических часа.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения Русского географического общества, которое является соорганизатором олимпиады, дипломы будут вручены победителям и призерам в музее русских экспедиций в литературном музее Пензы 6 апреля.
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