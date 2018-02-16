Доступная среда и инклюзивное сообщество находятся в взаимозависимости — Алексей Транцев Общество

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Инфраструктура для инвалидов и активность инклюзивного сообщества находятся в тесной взаимозависимости. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, директор самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев перед началом в Пензе тренинга в рамках проекта «Re:формация возможностей».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Чем больше в регионе доступной среды, свободных помещений, где могут собираться и проводить свои мероприятия общественники, тем больше активной молодежи с инвалидностью и без, тем больше инклюзии. И наоборот: чем больше людей, которые занимаются инклюзивными мероприятиями в регионе, чем больше активных инвалидов, тем быстрее делается доступная среда, тем больше возможностей возникает для грядущего поколения — детей, подростков, молодежи, которая только-только сюда приходит», — сказал он.

Андрей Транцев отметил, что возглавляемая им общественная организация выступила инициатором создания инклюзивного городка на форуме «iВолга», благодаря чему комфортное посещение мероприятия стало возможным и для инвалидов.

«Появились шатры для ребят с инвалидностью, которые специально оборудованы для разных форм ограничений; появились туалеты, куда может сходить человек на коляске. […] Это отличный пример взаимодействия общества и государства по улучшению качества жизни граждан», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что не так давно в Самаре был оборудован пляж, где летом волонтеры помогают искупаться людям с нарушением опорно-двигательного аппарата.

«В конце прошлого года в центре города открылся инклюзивный ресурсный центр — первый в России. Он доступен для людей с инвалидностью, и туда могут прийти ребята, любая молодежь за консультациями, на тренинги, на культурно-досуговые мероприятия. Это все сделано по инициативе активистов и сотрудников «Инклюзивного клуба добровольцев» за счет средств фонда президентских грантов», — сказал Андрей Транцев.

По его словам, также хорошим примером совместной деятельности здоровых людей и инвалидов является пензенская гончарная мастерская «Капля солнца».

«Она много кому известна и в Пензенской области, и за ее пределами», — сказал он.