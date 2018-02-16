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На создание своего проекта инвалида мотивирует любимое дело — Алексей Транцев

21:17 | 16.02.2018 | Общество

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Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Занятие любимым делом мотивирует людей с ограниченными возможностями здоровья на создание собственных проектов. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, директор самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев.

На создание своего проекта инвалида мотивирует любимое дело — Алексей Транцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Не надо говорить человеку: просто учись ради того, чтобы учиться. Это не мотивирует. Надо понять, что интересно человеку и вовлекать его именно в это», — сказал он перед началом тренинга в Пензе в рамках проекта «Re:формация возможностей».

По словам Алексея Транцева, если человек, например, интересуется танцами, то сначала ему стоит предложить изучить опыт танцевальной студии, а затем, когда он получит необходимые знания на практике, уже в качестве социального проекта помочь ему открыть свой клуб.

«Занимаясь любимым делом, от которого человек «горит», человек с инвалидностью […] здесь не ограничен. Это действительно так», — отметил собеседник агентства.

Алексей Транцев рекомендовал инвалидам не стесняться, не бояться и не лениться, а подавать заявки на форумы, взаимодействовать с инклюзивными организациями и стараться развиваться и чаще выходить из дома.

«Если интересно попробовать начать свое дело, независимо от того, общественный ли это проект по танцам или это даже предпринимательский проект, то, ребята, учитесь писать гранты, участвуйте в региональных и федеральных программах. Есть достаточно много сейчас организаций, которые бесплатно вам помогут этому научиться. Вот «Инклюзивный клуб добровольцев» тому пример. Мы консультируем людей — и общественников, и просто граждан со всей страны — по тому же социальному проектированию: просто через интернет, по Skype связываемся, разбираем проекты, учимся, как сделать, как правильно подать заявку на форум, чтобы можно было бесплатно — за счет государственного финансирования — съездить и в Самару, и в Подмосковье на форум «Территория смыслов», и в Крым на форум «Таврида» и поучаствовать в дистанционных грантах», — сказал он.
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