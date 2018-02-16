На создание своего проекта инвалида мотивирует любимое дело — Алексей Транцев Общество

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Занятие любимым делом мотивирует людей с ограниченными возможностями здоровья на создание собственных проектов. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, директор самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев.

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«Не надо говорить человеку: просто учись ради того, чтобы учиться. Это не мотивирует. Надо понять, что интересно человеку и вовлекать его именно в это», — сказал он перед началом тренинга в Пензе в рамках проекта «Re:формация возможностей».

По словам Алексея Транцева, если человек, например, интересуется танцами, то сначала ему стоит предложить изучить опыт танцевальной студии, а затем, когда он получит необходимые знания на практике, уже в качестве социального проекта помочь ему открыть свой клуб.

«Занимаясь любимым делом, от которого человек «горит», человек с инвалидностью […] здесь не ограничен. Это действительно так», — отметил собеседник агентства.

Алексей Транцев рекомендовал инвалидам не стесняться, не бояться и не лениться, а подавать заявки на форумы, взаимодействовать с инклюзивными организациями и стараться развиваться и чаще выходить из дома.

«Если интересно попробовать начать свое дело, независимо от того, общественный ли это проект по танцам или это даже предпринимательский проект, то, ребята, учитесь писать гранты, участвуйте в региональных и федеральных программах. Есть достаточно много сейчас организаций, которые бесплатно вам помогут этому научиться. Вот «Инклюзивный клуб добровольцев» тому пример. Мы консультируем людей — и общественников, и просто граждан со всей страны — по тому же социальному проектированию: просто через интернет, по Skype связываемся, разбираем проекты, учимся, как сделать, как правильно подать заявку на форум, чтобы можно было бесплатно — за счет государственного финансирования — съездить и в Самару, и в Подмосковье на форум «Территория смыслов», и в Крым на форум «Таврида» и поучаствовать в дистанционных грантах», — сказал он.