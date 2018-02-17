Пензенская НКО рассчитывает вновь получить президентский грант Общество

Пенза, 17 февраля 2018. PenzaNews. Пензенское творческое объединение «ПензаХобби» рассчитывает получить президентский грант на проведение выездных обучающих тренингов инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила генеральный директор мастерской, руководитель объединения Людмила Тимакова.

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«Это нужно для того, чтобы заинтересовать людей, в первую очередь с ограниченными возможностями, которые сидят дома и никуда не могут себя деть. На любом рукоделии они могут зарабатывать, потому что это одно из тех занятий, когда не нужно учиться в институте, в училище. Это передается из уст в уста, из рук в руки», — пояснила она.

Людмила Тимакова отметила, что подать заявку планируется в этом году, однако сумма, которая понадобится на реализацию проекта по тиражированию пензенского опыта, пока не просчитана.

«Отберем регионы, которым это будет интересно, пообщаемся с НКО и будем делать выезды. […] Будем проводить как минимум двухдневные тренинги», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», объединение «ПензаХобби» в числе 12 НКО получило президентский грант в ноябре 2017 года. Около 1 млн. 270 тыс. рублей было направлено на развитие инклюзивной гончарной мастерской.