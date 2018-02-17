В Пензе предложено сделать фестиваль «Канитель» инклюзивным Общество

Пенза, 17 февраля 2018. PenzaNews. Руководитель творческого объединения «ПенхаХобби» Людмила Тимакова выразила готовность сделать инклюзивным фестиваль «Канитель», который ежегодно проходит в Пензе в июне.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что сама идея принадлежит директору самарского «Инклюзивного клуба добровольцев» Алексею Транцеву, который приехал в Пензу с двухдневным тренингом.

«Мы можем на фестиваль привезти детей из разных реабилитационных центров, из разных детских домов и так далее, найти финансирование и автобусы», — отметила Людмила Тимакова, являющаяся одним из организаторов мероприятия.

По ее мнению, мастера – участники «Канители» смогут сделать интересным пребывание детей с ограниченными возможностями здоровья на фестивале.