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В Пензе предложено сделать фестиваль «Канитель» инклюзивным

17:03 | 17.02.2018 | Общество

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Пенза, 17 февраля 2018. PenzaNews. Руководитель творческого объединения «ПенхаХобби» Людмила Тимакова выразила готовность сделать инклюзивным фестиваль «Канитель», который ежегодно проходит в Пензе в июне.

В Пензе предложено сделать фестиваль «Канитель» инклюзивным

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что сама идея принадлежит директору самарского «Инклюзивного клуба добровольцев» Алексею Транцеву, который приехал в Пензу с двухдневным тренингом.

«Мы можем на фестиваль привезти детей из разных реабилитационных центров, из разных детских домов и так далее, найти финансирование и автобусы», — отметила Людмила Тимакова, являющаяся одним из организаторов мероприятия.

По ее мнению, мастера – участники «Канители» смогут сделать интересным пребывание детей с ограниченными возможностями здоровья на фестивале.
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