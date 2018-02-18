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В Пензе на Масленицу выпал снег

17:55 | 18.02.2018 | Общество

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Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Мероприятия по случаю праздника Масленицы, прошедшие в разных районах Пензы в воскресенье, 18 февраля, сопровождались небольшим снегопадом.

В Пензе на Масленицу выпал снег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Солнце за весь день так и не выглянуло.

Центральным местом проведения гуляний стал парк имени В.Г. Белинского, где жители начали собираться около полудня.

Для них были подготовлены игры и народные забавы, в том числе «Ручеек». Среди тех, кто принял в них участие, был мэр Пензы Виктор Кувайцев.

В отличие от позапрошлого года, когда он вместе с губернатором Иваном Белозерцевым и главой города Валерием Савельевым пек блины для посетителей, на этот раз Виктор Кувайцев ограничился ролью гостя мероприятия. В частности, он посетил торговые ряды, где приобрел несколько сувениров.

Праздничное настроение у горожан создавали народные коллективы.

Также все желающие могли приобрести блины и другие угощения, в том числе шашлык и плов.

Одним из наиболее зрелищных развлечений масленичных гуляний стала народная забава «Достань петуха». Каждый раз зрители горячо поддерживали участников, решивших взобраться на столб.

Планируется, что чучело Масленицы сожгут в парке в 19.00.
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