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Пензенский губернатор призвал сохранить отделения банков в отдаленных селах

17:52 | 19.02.2018 | Общество

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Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал представителей банков сохранить отделения в отдаленных селах.

Пензенский губернатор призвал сохранить отделения банков в отдаленных селах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Продолжают поступать обращения жителей региона по вопросам закрытия отделений банков, в частности, Сбербанка, сокращения числа банкоматов и терминалов. Это создает сложности для осуществления обязательных платежей, а также затрудняет использование средств, находящихся на счетах и вкладах населения», — сказал глава региона в ходе заседания совета по экономической и инвестиционной политике при правительстве Пензенской области в понедельник, 19 февраля.

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Он пояснил, что пожилые граждане, как правило, не умеют пользоваться альтернативными вариантами осуществления финансовых операций — им не доступны онлайн-сервис, мобильный банк и автоплатежи.

«Хотел бы призвать представителей кредитных организаций найти возможность сохранить дополнительные офисы в отдаленных районах области либо предложить другие варианты доведения необходимых банковских услуг до населения», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.
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