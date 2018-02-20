В Пензе проработают вопрос о реконструкции четырех дорожных участков Общество

Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил подготовить предложения о реконструкции или капитальном ремонте участков дорог на улицах Попова, Красная горка, Чкалова и проспекте Строителей в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

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Данный вопрос обсуждался на совещании, прошедшем в городской администрации во вторник, 20 февраля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, речь идет о следующих дорогах: на улице Попова — от улицы Ленинградской до улицы Пацаева; на улице Красная Горка — от улицы Куйбышева до улицы Калинина; на улице Чкалова — от улицы Маршала Крылова до улицы Куйбышева; а также на проспекте Строителей — от торгового центра «Берлин» до магазина «Весна».