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В Пензе проработают вопрос о реконструкции четырех дорожных участков

15:20 | 20.02.2018 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил подготовить предложения о реконструкции или капитальном ремонте участков дорог на улицах Попова, Красная горка, Чкалова и проспекте Строителей в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В Пензе проработают вопрос о реконструкции четырех дорожных участков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Данный вопрос обсуждался на совещании, прошедшем в городской администрации во вторник, 20 февраля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, речь идет о следующих дорогах: на улице Попова — от улицы Ленинградской до улицы Пацаева; на улице Красная Горка — от улицы Куйбышева до улицы Калинина; на улице Чкалова — от улицы Маршала Крылова до улицы Куйбышева; а также на проспекте Строителей — от торгового центра «Берлин» до магазина «Весна».
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