В Камешкирском районе охотугодье приобрело 50 пятнистых оленей Общество

Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Администрация охотничьего угодья «Аряш», расположенного в Камешкирском районе Пензенской области, приобрела около 50 особей пятнистого оленя на территории Алтайского края для их разведения в полувольных условиях.

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«Пятнистые олени будут содержаться в вольерном комплексе, принадлежащем охотничьему угодью «Аряш». Впоследствии их, а также их потомство планируется выпустить в естественную среду обитания — в охотничьи угодья Лопатинского и Камешкирского районов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что всего министерством выдано семь разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях, общая площадь предназначенных для этих целей вольеров составляет более 2 тыс. га.