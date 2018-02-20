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В Камешкирском районе охотугодье приобрело 50 пятнистых оленей

18:47 | 20.02.2018 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Администрация охотничьего угодья «Аряш», расположенного в Камешкирском районе Пензенской области, приобрела около 50 особей пятнистого оленя на территории Алтайского края для их разведения в полувольных условиях.

В Камешкирском районе охотугодье приобрело 50 пятнистых оленей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пятнистые олени будут содержаться в вольерном комплексе, принадлежащем охотничьему угодью «Аряш». Впоследствии их, а также их потомство планируется выпустить в естественную среду обитания — в охотничьи угодья Лопатинского и Камешкирского районов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что всего министерством выдано семь разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях, общая площадь предназначенных для этих целей вольеров составляет более 2 тыс. га.
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