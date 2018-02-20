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Пензенцы отправились на всероссийский форум «Я – Юнармия!»

19:38 | 20.02.2018 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. 15 человек в составе делегации Пензенской области отправились на первый всероссийский молодежный патриотический форум «Я – Юнармия!», который пройдет в Московской области 22 и 23 февраля.

Пензенцы отправились на всероссийский форум «Я – Юнармия!»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Группу молодых людей возглавляет начальник регионального штаба движения Вячеслав Старшев.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, в преддверии мероприятия для юнармейцев и сопровождающих педагогов за счет регионального бюджета была приобретена зимняя экипировка.

Предполагается, что во время форума, который состоится на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», будут подведены итоги за 2017 год и намечены планы на ближайшую перспективу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», региональное отделение всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» было создано в Пензе в июне 2016 года.

В течение 2016–2017 учебного года присягу приняли 170 учащихся из 15 муниципальных образований.
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