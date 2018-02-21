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Иван Белозерцев осмотрел выставку проектов НКО в рамках форума «Инициатива»

13:18 | 21.02.2018 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев оценил проекты школьников, молодежных движений и общественных организаций, представленную в фойе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова перед началом пленарного заседания в рамках форума «Инициатива-2018» в среду, 21 февраля.

Иван Белозерцев осмотрел выставку проектов НКО в рамках форума «Инициатива». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, он остановился у портретов воинов-афганцев, после чего проследовал к основной экспозиции.

В ходе общения с активистами волонтерского отряда «Open Look» глава региона отметил, что они занимаются важным делом.

Второклассник гимназии №44 Александр Денисов представил Ивану Белозерцеву свой проект «Шоколад — польза или вред», а учащийся лицея №73 Даниил Дьячков — собственноручно созданную модель роботизированной волновой электрической станции.

Представители волонтерского движения «77-я параллель» рассказали губернатору о продаже изделий ручной работы, пояснив, что вырученные средства они переводят на лечение тяжело больных детей.

В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что знает о таком проекте и периодически приводит добровольцев в пример.

Осматривая стенд Российского движения школьников, глава региона сравнил его с комсомольской организацией, поскольку РДШ, по его словам, воспитывает в молодежи важные общественные ценности.

Также на выставке был оформлен стенд, посвященный туристическому потенциалу Пензенской области. Кроме того, участники мероприятия могли ознакомиться с работой движения «Волонтеры Победы» и поискового отряда «Лиза Алерт».
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