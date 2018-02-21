Замглавы Фонда президентских грантов призвал пензенские НКО подавать заявки на конкурс Общество

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев призвал представителей некоммерческих организаций Пензенской области активнее подавать заявки на конкурс, по результатам которого будут распределены денежные средства на поддержку НКО.

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«Упрощена процедура подачи заявок, все стало очень демократично», — отметил он в ходе пленарного заседания форума «Инициатива-2018» в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 21 февраля.

Иннокентий Дементьев добавил, что активистов пензенских НКО должен мотивировать положительный опыт земляков.

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«18 организаций в прошлом году гранты получили на сумму 30 млн. рублей», — напомнил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, будет направлено 8 млрд. рублей грантов.

Для распределения средств в течение года проведут два конкурса.

Первый из них был объявлен 19 февраля. Прием заявок на него продлится до 26 марта, а итоги будут объявлены 1 июня.