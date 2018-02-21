В Пензе завершен ремонт здания губернского лицея Общество

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Ремонт здания губернского лицея, который осуществлялся по адресной благотворительной программе ПАО «Транснефть» в 2017 году в рамках соглашения с правительством Пензенской области, завершен.

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В частности, были отремонтированы душевые и раздевалки спортивного зала, а также полы в обеденном зале столовой.

Всего на эти цели дочернее общество компании — «Транснефть – Дружба» — выделило порядка 1,5 млн. рублей.

В настоящее время в рамках адресной благотворительной программы ПАО «Транснефть» в Пензе продолжается ремонт помещений колледжа искусств, станции юных туристов, разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт IT-колледжа.

В общей сложности на это выделен почти 21 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 сентября 2017 года ПАО «Транснефть» и правительство Пензенской области заключили соглашение о сотрудничестве.

В его рамках в 2018 году планируется строительство дома культуры на 150 мест в селе Решетино Пачелмского района, капитальный ремонт зданий дома купца Антюшина и чембарского уездного училища, входящих в комплекс музея-усадьбы Белинского, а также мокшанского психоневрологического интерната, колледжа агропромышленных технологий и IT-колледжа.

Предполагается, что АО «Транснефть – Дружба» направит на эти цели около 120 млн. рублей.