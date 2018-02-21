В Пензе дан старт межрегиональному социальному марафону «Дорогою добра» Общество

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Пятый межрегиональный социальный марафон «Дорогою добра» стартовал в Пензе в среду, 21 февраля.

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В рамках мероприятия, организованного общественной организацией «Российские студенческие отряды» (РСО) совместно с министерством образования региона, молодые люди из шести субъектов РФ — Пензенской, Оренбургской, Ульяновской, Кировской областей, Пермского края и Чувашии — преодолеют на лыжах около 50 км.

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«В рамках марафона мы посетим четыре населенных пункта Шемышейского района, где, помимо нашей традиционной концертной программы, состоится культурный обмен», — сообщил ИА «PenzaNews» руководитель реготделения РСО Артем Колобов.

Он отметил, что творческие номера представят местные жители и учащиеся школ.

Также запланирована социально-педагогическая работа и участие в добровольческих акциях.

После посещения сел Старое Демкино, Старое Захаркино и Воробьевка марафон завершится в Шемышейке 25 февраля.