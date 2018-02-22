Славик Мкртчян отмечен памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» Общество

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» вручен генеральному директору ПАО «Пензмаш», заслуженному машиностроителю РФ Славику Мкртчяну в начале 42-й очередной сессии гордумы в четверг, 22 февраля.

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Как отметил глава города Валерий Савельев, решение о поощрении руководителя промышленного предприятия было принято еще в ноябре 2017 года.

«Славик Рубенович, позвольте в торжественной обстановке вручить Вам почетный знак», — сказал он, после чего поздравил гендиректора «Пензмаша» от лица всего депутатского корпуса.

Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» является одной из высших форм поощрения в муниципалитете.

Вручается жителям, внесшим существенный вклад в развитие города, своим трудом заслужившим широкую известность и авторитет в Пензе.

Инициаторами поощрения памятным знаком могут быть государственные органы, глава города, мэр, главы администраций районов Пензы, коллективы организаций и общественные объединения.