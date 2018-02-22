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В Пензенской области за год 78 женщин с ВИЧ завершили беременность родами

16:52 | 22.02.2018 | Общество

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Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. 78 ВИЧ-инфицированных женщин завершили беременность родами в Пензенской области в 2017 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за год 78 женщин с ВИЧ завершили беременность родами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем уточняется, что в 2016 году их насчитывалось 68, в 2015 — 80, в 2014 — 67, в 2013 — 48, в 2012 — 47, в 2011 — 43, в 2010 — 42, в 2009 — 38.

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«Родилось [в 2017 году] 76 живых детей», — добавляется в тексте.

В нем поясняется, что 69 пар, или 90,8%, получали трехэтапную химиопрофилактику.

«В двух случаях женщины проходили химиопрофилактику только во время родов, в трех — только во время беременности. В остальных случаях диагнозы ВИЧ-инфекции были установлены после родов», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется также, что химиопрофилактику получили 75 детей.
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