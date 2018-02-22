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Внедрять «Паутину» в Пензе пока не начали — Владимир Лысов

19:35 | 22.02.2018 | Общество

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Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Система контроля автомобильного трафика «Паутина», которая активно внедряется в России, в Пензе пока не используется. Об этом сообщил начальник городского управления МВД РФ Владимир Лысов.

Внедрять «Паутину» в Пензе пока не начали — Владимир Лысов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Говоря о системе «Безопасный город», он уточнил, что на сегодняшний день на улицах областного центра установлено лишь 80 видеокамер, при этом потребность оценивается примерно в 300 единиц.

«В качестве примера приведу отсутствие камер видеонаблюдения на выездах из крупных микрорайонов города, таких как ГПЗ, Шуист, Ахуны, Арбеково, Терновка, выездах из дворовых территорий, в местах проведения массовых мероприятий — у кинотеатра «Родина», в парке имени В.Г. Белинского, имени Ульяновых и других», — сказал он, выступая с отчетом о результатах деятельности за 2017 год в ходе 42-й очередной сессии гордумы в четверг, 22 февраля.

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По словам руководителя ведомства, нехватка камер негативно влияет на своевременное пресечение преступлений и правонарушений.

«Особого внимания требует контроль за въездом автотранспорта в наш город и выездом. В условиях нарастающих террористических угроз у нас отсутствуют стационарные комплексы контроля въезжающих и выезжающих транспортных средств», — добавил Владимир Лысов.

Он подчеркнул, что экономить на безопасности граждан нельзя.

«Кроме того, необходимо интегрировать в систему «Безопасный город» подсистему экстренной связи «Гражданин – полиция» с размещением ее в 25 местах областного центра с массовым пребыванием граждан», — предложил начальник УМВД России по городу Пензе.
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