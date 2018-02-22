Начальник УМВД объяснил, почему в Пензе до сих пор не работает вытрезвитель Общество

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Вытрезвитель, который планировалось открыть в здании на улице Воронежской в Пензе еще в январе 2018 года, так и не начал работать по ряду объективных и субъективных причин. Об этом сообщил начальник городского управления МВД России Владимир Лысов в ходе 42-й очередной сессии гордумы в четверг, 22 февраля.

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По его словам, сотрудники полиции имеют право доставлять граждан, находящихся в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться, только в медицинские учреждения, однако созданный пункт такого статуса не имеет.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о придании данному пункту статуса медицинской организации», — пояснил он.

Владимир Лысов добавил, что на данный момент граждане в состоянии сильного алкогольного опьянения сначала доставляются на медицинское освидетельствование, а затем, если нет возможности передать их родственникам, помещаются в камеру для административно задержанных.