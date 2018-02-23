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В железнодорожные платформы и малые вокзалы Пензенской области вложат 110 млн. рублей

09:30 | 23.02.2018 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2018. PenzaNews. 110 млн. рублей планируется вложить в обустройство пассажирских платформ и малых вокзалов Пензенской области в 2018 году в рамках развития инфраструктуры на Куйбышевской железной дороге. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер.

В железнодорожные платформы и малые вокзалы Пензенской области вложат 110 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При проведении ремонтных работ основным направлением станет создание комфортной среды для всех групп пассажиров, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями», — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что в текущем году начнется обновление вокзала на станции Башмаково.

«В ходе ремонтных работ будет обновлен фасад здания, заменены окна, отремонтирован зал ожидания и санитарные комнаты. Для удобства пассажиров запланирован перенос билетных касс», — пояснила Светлана Затуливетер.

По ее словам, в программу реализации среднесрочного проекта на период с 2018 по 2022 годы включено более 50 объектов железнодорожной инфраструктуры Пензенской области, в том числе станции Арбеково, Пенза-IV, Асеевская и Грабово.
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