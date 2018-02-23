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Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем защитника Отечества

09:49 | 23.02.2018 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей с Днем защитника Отечества.

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем защитника Отечества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«23 февраля — один из дней воинской славы России, символизирующий глубокое уважение к традициям наших предков. Это общенародный праздник, в который мы чествуем настоящих мужчин. Его отмечают не только профессиональные военные, но и все те, кто служил, служит и будет служить в рядах Вооруженных сил», — отметил мэр.

Он подчеркнул, что самых теплых слов заслуживают ветераны — участники Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.

«Низкий им поклон за мирное небо над головой, за мужество и отвагу, за то, что, не жалея себя, они отстояли свободу и независимость нашей Родины. И сегодня они вносят неоценимый вклад в воспитание молодого поколения — рассказывая о пережитом, ветераны передают детям историческую память», — добавил Виктор Кувайцев.

Он также поблагодарил тех, кто встречает праздник на боевом посту.

«Дорогие земляки! От всей души желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа, неиссякаемой энергии и, главное, мира», — сказал мэр Пензы.
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