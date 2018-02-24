Мороз не помешал участникам социального марафона в Шемышейском районе Общество

Шемышейка, 24 февраля 2018. PenzaNews. Установившаяся морозная погода не помешала участникам пятого межрегионального социального марафона «Дорогою добра» продолжить запланированный путь на лыжах по Шемышейскому району Пензенской области.

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С 21 февраля, когда был дан старт марафону, молодые люди посетили села Старое Демкино, Старое Захаркино и Воробьевку, а затем по полям, обогнув лес, направились к Шемышейке, которая станет финальной точкой маршрута перед возвращением в Пензу.

Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель реготделения «Российских студенческих отрядов» (РСО) Артем Колобов, образовавшийся от мороза наст позволяет не проваливаться на лыжах.

«Погода очень радует. Несмотря на то, что ночью в селах, в низинах до -32ºС сегодня было, солнце уже весеннее, поэтому едем комфортно. Лицо немного замерзает, но в целом, когда двигаешься, очень даже тепло», — пояснил он.

Артем Колобов отметил также радушный прием местных жителей во всех населенных пунктах. По его словам, перед концертами членов РСО школьники показывают свои номера, например, песни на мордовском языке, организуя тем самым культурный обмен.

«Несмотря на выходные дни, дети приходят для того, чтобы мы с ними проводили социально-педагогическую работу. И во всех селах волонтерская работа тоже реализуется — сегодня помогали в расчистке родника», — добавил собеседник агентства.

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Финальный концерт социального марафона состоится вечером 24 февраля. На следующий день запланирована волонтерская помощь и работа с детьми, после чего в полдень молодые люди отправятся в Пензу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пятый межрегиональный социальный марафон «Дорогою добра» организован общественной организацией «Российские студенческие отряды» совместно с министерством образования региона.

В рамках него молодые люди из шести субъектов РФ — Пензенской, Оренбургской, Ульяновской и Кировской областей, Пермского края и Чувашии — преодолеют на лыжах около 50 км.