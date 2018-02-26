В Пензе сформирована программа фестиваля молодежи и студентов «Ласточка» Общество

Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Работа более 20 тематических площадок предусмотрена программой первого международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка», который пройдет в Пензенской области 2 и 3 марта.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, мероприятие объединит представителей семи регионов России и 14 зарубежных стран в возрасте от 18 до 35 лет.

В первый день — в пятницу, 2 марта — работа будет организована в Пензе.

В областной филармонии в рамках площадки «Международное и межнациональное молодежное сотрудничество» состоится студенческий форум «Диалог культур», который в предыдущие годы проводился на базе Пензенского государственного университета.

Секция «Журналистика и СМИ» будет функционировать на базе телерадиокомпании «Экспресс» и дома молодежи. В роли экспертов выступят пензенские журналисты Павел Прохоренков, Эльвира Петрова и Наталья Наземнова, а также Алексей Певчев из Москвы.

Площадка «Экономика и предпринимательство» будет работать в инновационном бизнес-инкубаторе и технопарке «Рамеев». Участников ждут встречи с представителями Минэкономики и Минсельхоза региона, фонда «Поручитель», АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», общественной организации «Опора России» и другими экспертами.

Секцию «Культура, искусство и творчество» примут драматический театр, концертный зал «Молодежный», художественное училище и литературный музей. Запланированы фестивали молодежного киновидеотворчества, бардовских исполнителей, «Сурская весна» и «Пенза молодая», а также мастер-классы и дискуссии.

В Минтруде Пензенской области намечено обсудить меры поддержки работающей молодежи.

В клиническом центре крови и региональном Милесхозе будет развернута работа площадки «Здоровьесбережение и экология».

Секция «Развитие территорий. Архитектура и урбанистика» в администрации Пензы объединит два мероприятия — круглый стол, который проведет мэр Виктор Кувайцев, а также дискуссию под руководством главного архитектора региона Леонида Иоффе.

Кроме того, в первый день фестиваля будет функционировать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Торжественное открытие «Ласточки» состоится в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в 16.00.

В субботу, 3 марта, наряду с площадками в Пензе будет организована работа на территории гостиничного комплекса «Чистые пруды» в Мокшанском районе. В частности, там состоятся форум молодых учителей и сессия по вопросам поддержки семей.

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В Пензе одной из самых насыщенных событиями станет площадка «Молодежь. Инновации. Творчество» в бизнес-инкубаторе «Татлин» и технопарке «Рамеев». В числе спикеров выступят эксперт в области технологий спутниковой съемки Ольга Гершензон, заместитель декана факультета наук о материалах Московского государственного университета Евгений Гудилин и управляющий ЗАО «НПП «МедИнж» Сергей Евдокимов.

В областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова будет организована тематическая площадка «Политика», на которую приглашены глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко, председатель комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, президент Европейского демократического союза молодежи Хавьер Хуртадо Мира (Javier Hurtado Mira) и другие эксперты.

Также в этот день состоятся другие мероприятия с участием молодежи.

Закрытие форума «Ласточка» состоится в областной филармонии в 17.00.