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Проект по выдаче СНИЛС в день обращения реализуется в Пензе со сбоями

14:40 | 26.02.2018 | Общество

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Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Пилотный проект Пенсионного фонда России, благодаря которому можно получить свидетельство со страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в день обращения, пока реализуется в Пензенской области со сбоями.

Проект по выдаче СНИЛС в день обращения реализуется в Пензе со сбоями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» житель Пензы Леонид Светличный, на прошлой неделе при получении свидетельства о рождении ребенка в отделении ЗАГС ему рекомендовали обратиться в Пенсионный фонд после праздников, однако во время визита в подразделение ПФР на улице Коммунистической в понедельник, 26 февраля, «зеленую карточку» ему не выдали, предложив прийти за документом лишь через 10 дней.

По словам Леонида Светличного, с аналогичной проблемой столкнулись и другие пензенцы, которым получить СНИЛС в день обращения также не удалось.

Комментируя ситуацию, старший специалист отдела персонифицированного учета управления Пенсионного фонда России в Пензе и области Наталья Куторова предположила, что это могло произойти из-за технической ошибки, программного сбоя или обновления ПО.

«А так приходят люди, [их] онлайн анкетируют, выдают сразу СНИЛС, если все в норме», — пояснила собеседница агентства.

В свою очередь специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Пензенской области Елена Ильичева подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что услуга по выдаче страхового свидетельства в день обращения действует на территории всего региона.

«Иногда бывают какие-то неполадки в работе системы, которая изготавливает СНИЛС, поэтому могут быть задержки», — отметила она, добавив, что такие случаи являются исключениями.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 февраля пресс-служба облправительства распространила информацию о том, что Пензенская область стала единственным регионом России, реализовавшим пилотный проект Пенсионного фонда по переводу услуги «Выдача СНИЛС» в электронный вид. Благодаря ему свидетельство можно получить за один день в отделении ПФР или МФЦ.
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