В Пензе близость приютов для животных к домам возмутила жителей Общество

Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Коллективное обращение жителей о защите их прав на благоприятную окружающую среду поступило в адрес омбудсмена Елены Роговой в связи с передачей здания по адресу: Пенза, Бийская, 1Д, фонду «Рука помощи бездомным животным» и организации «Вместе» для размещения приютов для бездомных кошек и собак.

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Как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Пензенской области, жители близлежащих улиц считают, что содержание большого числа животных в непосредственной близости от домов будет отрицательно влиять на условия их проживания.

По запросу омбудсмена управление Роспотребнадзора по региону провело проверку, которая показала, что расстояние от здания №1Д на улице Бийской до границы жилой застройки составляет 89 метров, что не соответствует нормам СанПиН.

В связи с этим Елена Рогова направила письмо в администрацию Пензы, в котором говорится о необходимости принятия мер по устранению нарушений требований санитарного законодательства, а также в управление ветеринарии региона.

Комментируя ИА «PenzaNews» данную ситуацию, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в регионе Анна Елистратова отметила, что необходимо найти баланс интересов жителей и защитников животных.

«Безусловно, мы за то, чтобы такие инициативы были, […] но в то же время и права граждан не должны нарушаться, никакого ущерба им не должно быть причинено в связи с этим», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, по имеющимся у нее данным, проект размещения приютов на улице Бийской «в соответствующую организацию на согласование не представлялся».

В свою очередь исполнительный директор фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина пояснила, что перед передачей здания для размещения приютов были проведены необходимые измерения, которые она перепроверила, когда узнала о претензиях жителей.

«Карты в общем доступе — в Google и «Яндекс» есть специальная линейка, чтобы от точки до точки померить. Там ровно 101 метр до жилых строений. Возможно, они [специалисты Роспотребнадзора] имели в виду что-то другое, например, жилую зону, но в СанПиНе написано четко — до жилых строений», — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что пока фонд не приступил к ремонту здания, поэтому все животные находятся на прежнем месте — на улице Курской, 1А.

Дарья Жалнина добавила, что фонд «Вместе» также не проводил работы в своей части строения.

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Согласно СанПиН, пункты передержки животных относятся четвертому классу объектов, для которого определена санитарно-защитная зона 100 метров. Она отделяет территорию площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха или курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Границей жилой застройки является линия, ограничивающая размещение жилых зданий, строений, наземных сооружений и отстоящая от «красной линии» на расстояние, которое определяется градостроительными нормативами.

Решение о передаче здания №1Д на улице Бийской в Пензе двум некоммерческим организациям — фонду «Рука помощи бездомным животным» и организации «Вместе» — в безвозмездное пользование на неопределенный срок было принято гордумой 30 ноября 2017 года.