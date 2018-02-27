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Пензенский губернатор призвал не затягивать с торгами на ремонт дорог

12:35 | 27.02.2018 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал ответственных чиновников не затягивать с проведением конкурсных процедур по выбору подрядчиков для реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Пензенский губернатор призвал не затягивать с торгами на ремонт дорог

Фото: Pnzreg.ru

«Необходимо провести торги в установленные сроки. Тщательно занимайтесь контрактной работой и вовремя отправляйте информацию и необходимые отчеты в федеральный центр. От этого зависит получение финансирования», — поставил задачу глава региона.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в Пензенской области в рамках проекта будет отремонтировано 174 объекта. На эти цели заложено 1 млрд. 460 млн. рублей, из которых 730 млн. рублей — средства федерального бюджета.

Планируется выполнить ремонт 130 км автодорог Пензенской агломерации, установить более 800 дорожных знаков, свыше 1 тыс. 700 погонных метров ограждений, восстановить 37 светофорных объектов.

В настоящее время с администрациями Пензы, Заречного и Пензенского района заключены необходимые соглашения на предоставление межбюджетного трансферта.
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