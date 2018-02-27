В Пензе подведены итоги конференции «Применение СПС «КонсультантПлюс» в учебном процессе» Общество

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Итоги ХII конференции преподавателей «Применение справочной правовой системы «КонсультантПлюс» в учебном процессе» подведены в ходе мероприятия, состоявшегося в Пензенском государственном университете во вторник, 27 февраля.

Фото: ООО «Агентство деловой информации»

В начале официальной части педагоги, посетившие мастер-классы по работе с данной системой, приняли участие в лотерее от еженедельной газеты «Телесемь».

Затем прошла церемония награждения лучших представителей образовательных организаций по итогам прошлого учебного года, занимающихся подготовкой будущих пользователей СПС «КонсультантПлюс».

Диплом III степени вручен преподавателю кафедры «Экономическая кибернетика» ПГУ Татьяне Абрамовой, 136 студентов которой получили соответствующие сертификаты.

Диплома II степени удостоена преподаватель пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Марина Ермолаева. Она обучила и сертифицировала 212 студентов.

Дипломом I степени отмечена преподаватель кафедры «Информационное обеспечение управления и производства» ПГУ Марина Катышева. Она подготовила 238 студентов.

Лучшие педагоги награждены ценными призами — мультиваркой, фитнес-трекером и планшетом соответственно.

Организатором конференции выступило ООО «Агентство деловой информации» — региональный представитель общероссийской сети «КонсультантПлюс» в Пензенской области, отпраздновавший 25-летие осенью 2017 года.

Компания в своей деятельности опирается на указ президента РФ №966 от 28 июня 1993 года «О концепции правовой информатизации в России».

В рамках создания единого информационно-правового пространства в стране реализуется ряд проектов, в том числе «Программа поддержки науки и образования». Она предусматривает предоставление учреждениям, готовящим специалистов финансово-экономического и юридического профилей, доступа к ресурсам СПС «КонсультантПлюс» а также учебников и методических материалов. В Пензенской области система «КонсультантПлюс» установлена более чем в 20 вузах и ссузах.

Обучение студентов работе со справочной правовой системой включено в образовательный процесс. По его окончании и успешной сдачи экзамена слушателям вручаются сертификаты уровня «Базовый».

Преподавателям, участвующим в программе, бесплатно предоставляются методические материалы, диск «КонсультантПлюс: высшая школа», буклеты, листовки и наглядные пособия.

Для повышения качества обучения с 2007 года «Агентство деловой информации» в рамках ежегодной конференции проводит бесплатные мастер-классы для преподавателей профильных правовых и финансово-экономических дисциплин. После этого они получают сертификат с правом проводить обучение и принимать квалификационный зачет и экзамен по курсу «СПС «КонсультантПлюс».