Анна Кузнецова посетит Пензенскую область Общество

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова даст старт новому проекту «Школа многодетных мам Росатома» в Заречном Пензенской области в предстоящую пятницу, 2 марта.

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Как сообщает портал «Атомная энергия 2.0», мероприятие состоится на базе производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко и объединит более 100 участников из 12 городов — Заречного, Железногорска, Зеленогорска, Лесного, Новоуральска, Озерска, Сарова, Снежинска, Северска, Трехгорного, Москвы и Димитровграда.

Среди них будут активные многодетные матери, представители администраций ЗАТО и общественных палат регионов, госкорпорации «Росатом» и ее предприятий, а также ФМБА России.

Программой мероприятия предусмотрено проведение круглого стола «Взаимодействие и выстраивание диалога многодетных семей с государственными органами власти на территории ЗАТО. Новые перспективы». В ходе него планируется рассмотреть новые подходы к взаимодействию с многодетными семьями и их восприятию.

Кроме того, будут организованы мастер-классы «Поддержка многодетных семей» и «Технология добрых дел», на которых намечено представить опыт поддержки населения и реализации общественных проектов.

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Также запланировано интерактивное мероприятие, направленное на передачу опыта по вовлечению матерей в общественную деятельность.

Помимо этого, гостей Заречного ждет экскурсия в местный перинатальный центр.

«Школа многодетных мам Росатома» — социально ориентированный образовательный проект, направленный на формирование и развитие положительной общественной среды для многодетных семей на территориях расположения предприятий атомной отрасли.

Организован при поддержке общественного совета госкорпорации «Росатом», российского отделения международной организации «Женщины атомной отрасли», администраций ЗАТО и общественной организации многодетных семей «Ма-Мы» города Заречного.