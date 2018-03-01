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В Пензе за 2,5 часа более 5 тыс. детей встали в электронную очередь за путевками в лагеря

11:38 | 01.03.2018 | Общество

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Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Свыше 5 тыс. детей включены в Пензе в электронную очередь на получение путевки в детский лагерь в период летних каникул за счет средств бюджета региона и родительской платы за 2,5 часа после начала регистрации, которая ведется с 9.00 четверга, 1 марта.

В Пензе за 2,5 часа более 5 тыс. детей встали в электронную очередь за путевками в лагеря

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По состоянию на 11.30, в списке значатся 1 тыс. 83 ребенка из Железнодорожного района, 850 — из Ленинского, 1 тыс. 974 — из Октябрьского и 1 тыс. 279 — из Первомайского.

Включение в очередь осуществляется через личный кабинет родителя на сайте Leto58.ru нажатием специальной кнопки «Записаться в очередь».

Подтверждением успешной постановки ребенка в очередь является получение талона-уведомления, содержащего порядковый номер, дату и адрес, по которому будет производиться выделение путевки, а также список необходимых документов.

Осуществить запись можно как самостоятельно с персонального устройства, так и обратившись за помощью в образовательную организацию школьника или в районную администрацию по месту прописки родителей или ребенка.

При этом ввести все необходимые данные жители Пензы могли заранее в течение всего февраля.
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