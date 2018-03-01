Сергей Удальцов приедет в Пензу для участия в митинге Общество

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов примет участие в митинге за социальную справедливость, который представители оппозиции планируют провести в Пензе 11 марта — за неделю до выборов президента России. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил координатор движения в Поволжье Сергей Падалкин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что Сергей Удальцов уже неоднократно посещал Пензенскую область, а прошлой осенью она стала первым регионом, куда оппозиционер приехал после освобождения из колонии, где он провел 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года.

«Мы пригласили еще Максима Шевченко. Это известный журналист, доверенное лицо кандидата в президенты [Павла] Грудинина», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также ожидается приезд координатора общественного движения дольщиков России Игоря Ассанова.

По словам Сергея Падалкина, представители КПРФ уже подали в администрацию Пензы уведомление о проведении митинга у здания бывшего кинотеатра «Родина» с 12.00 до 14.00, однако ответа на него пока не поступило.

«Скорее всего, не согласуют», — предположил координатор «Левого фронта» в Поволжье, пояснив, что в этом случае мероприятие, к которому планируют присоединиться сторонники различных оппозиционных сил, состоится на другой площадке.