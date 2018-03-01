EN
17:05:21 Четверг, 1 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Сергей Удальцов приедет в Пензу для участия в митинге

15:44 | 01.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов примет участие в митинге за социальную справедливость, который представители оппозиции планируют провести в Пензе 11 марта — за неделю до выборов президента России. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил координатор движения в Поволжье Сергей Падалкин.

Сергей Удальцов приедет в Пензу для участия в митинге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что Сергей Удальцов уже неоднократно посещал Пензенскую область, а прошлой осенью она стала первым регионом, куда оппозиционер приехал после освобождения из колонии, где он провел 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года.

«Мы пригласили еще Максима Шевченко. Это известный журналист, доверенное лицо кандидата в президенты [Павла] Грудинина», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также ожидается приезд координатора общественного движения дольщиков России Игоря Ассанова.

По словам Сергея Падалкина, представители КПРФ уже подали в администрацию Пензы уведомление о проведении митинга у здания бывшего кинотеатра «Родина» с 12.00 до 14.00, однако ответа на него пока не поступило.

«Скорее всего, не согласуют», — предположил координатор «Левого фронта» в Поволжье, пояснив, что в этом случае мероприятие, к которому планируют присоединиться сторонники различных оппозиционных сил, состоится на другой площадке.
Актуальное
Читайте также
Кузнецк примет театральный фестиваль «Золотая провинция» Компания «Атлант» расширит производство упаковочной продукции
Россельхозбанк начал выдачу ипотечных кредитов по новой программе госсубсидирования Жительнице Кузнецка Антонине Бариновой исполнилось 100 лет
Пензенская психбольница оштрафована на 10 тыс. рублей Во всех школах Пензы отметят 100 дней до начала ЧМ по футболу
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама