Программа фестиваля «Ласточка» в Пензе претерпела изменения Общество

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Программа первого международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка», который пройдет в Пензенской области 2 и 3 марта, претерпела изменения. Это следует из информации, размещенной на сайте министерства образования региона.

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В частности, перенесено время проведения студенческого форума «Диалог культур», который начнется в областной филармонии в 11.00, а не в 13.00, как это планировалось ранее, и станет одним из первых мероприятий «Ласточки».

Кроме того, на некоторых площадках, которых всего будет более 20, скорректированы как отдельные мероприятия, так и списки экспертов.

Например, в первый день значительно сокращена работа секции «Культура, искусство и творчество», а круглый стол в рамках площадки «Развитие территорий. Архитектура и урбанистика» в администрации Пензы, который проведет мэр Виктор Кувайцев, перенесен со 2 на 3 марта.

Помимо этого, поредел список заявленных участников круглого стола «Международное молодежное сотрудничество как важный элемент внешней политики России на примере Пензенской области» — из него исключен глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко.

Полная программа опубликована на сайте министерства образования региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в числе почетных гостей фестиваль посетят министр образования и науки России Ольга Васильева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.