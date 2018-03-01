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Активисты КПРФ и «Левого фронта» почтили память Виктора Илюхина

19:49 | 01.03.2018 | Общество

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Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Члены и сторонники КПРФ, а также представители «Левого фронта» почтили память бывшего депутата Госдумы России, оппозиционного политика Виктора Илюхина у дома №160 на улице Суворова в Пензе, где он жил со своей семьей.

Активисты КПРФ и «Левого фронта» почтили память Виктора Илюхина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие, приуроченное к 69-й годовщине со дня рождения известного коммуниста, открыла секретарь городского комитета КПРФ Юлиана Котова.

Она отметила, что Виктор Илюхин был поистине выдающимся человеком.

«О таких, как Виктор Иванович Илюхин, нельзя забывать. О них нужно рассказывать людям, потому что это образец порядочности и честности», — сказала Юлиана Котова.

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Добрыми и теплыми словами коммуниста вспомнили бывший депутат Госдумы России Юрий Лыжин, координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин, депутат Законодательного собрания Пензенской области Алексей Петров, председатель кадровой комиссии обкома КПРФ Нинель Новосельцева и многие другие.

Выступающие также поделились своими историями знакомства, общения и дружбы с Виктором Илюхиным, при этом каждый из них подчеркивал, что он был не только настоящим политиком, но и прекрасным человеком, к которому тянулись люди, поскольку верили ему.

Кроме того, все пришедшие поддержали озвученную «Левым фронтом» в начале февраля инициативу назвать новые улицы на территории микрорайона Заря в Пензе в честь двух выдающихся земляков — Виктора Илюхина и последнего первого секретаря пензенского обкома КПСС Бориса Зубкова.

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске.
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