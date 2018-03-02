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В Пензе от полиции на транспорте требуют соблюдать требования по хранению оружия

13:50 | 02.03.2018 | Общество

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Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Пензенский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на орган полиции на транспорте обязанности по оборудованию комнат хранения оружия в соответствии с требованиями федерального законодательства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

В Пензе от полиции на транспорте требуют соблюдать требования по хранению оружия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, в ходе проверки в пензенском линейном отделе МВД России на транспорте был выявлен ряд нарушений в части оборудования соответствующих помещений.

«В дальнейшем прокуратурой руководителю органа полиции вносились представления об устранении нарушений закона в данной сфере. В частности, ставился вопрос об оснащении комнат хранения оружия в здании линейного отдела в Пензе и на станции Моршанск в Тамбовской области системами приточно-вытяжной вентиляции, а также о надлежащем оборудовании комнаты чистки оружия», — пояснила собеседница агентства.

Майя Иванова отметила, что в добровольном порядке требования прокурора исполнены не были, что и послужило основанием для обращения в суд.
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